DHA
Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'nde 21 Ocak günü akşam saatlerinde A.K., F.N. ve K.M.K., yol kenarında gördükleri motosikleti çaldı.
Motosikletini bıraktığı yerde bulamayan sahibi polise haber verdi.
Polis ekipleri 2'si 18 yaşından küçük 3 şüpheliyi Terme ilçesinde çalınan motosiklet ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Hırsızlık kamerada
Motosiklet sahibine teslim edilirken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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