Kazada yaralanan yaşlı adam, "Bana çarpan arkadaşın da bile bile yapacağı bir iş değil, normal bir şey. Bana çarpan arkadaşa da geçmiş olsun" dedi.

Kazada yaralanan sürücü, ağrısını bırakıp çevresini sakinleştirdi.

Samsun'da motosikleti ile seyir halinde olan 66 yaşındaki Şemsettin Akdaş'a, 22 yaşındaki otomobil sürücüsü çarptı.

Kazanın ardından motosikletin devrilmesiyle yaralanan Akdaş, kendisine çarpan araca yaslanarak durabildi.

Çarpan sürücüyü sakinleştirdi

Sürücü Adem Fidan korku yaşarken bacağının kırıldığı tahmin edilen yaşlı adam ise genci sakinleştirmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akdaş'a ilk müdaheleyi olay yerinde yaptı.

Samsun'da motosikletli kazazede kendisine çarpan sürücüyü sakinleştirdi VİDEO

"Bana çarpan arkadaşa da geçmiş olsun"

Her şeyde bir hayır olduğunu ifade eden yaralı Şemsettin Akdaş, “Motosikletimle giderken arkadaş bana vurdu. Kaza yaptık, başka bir şey yok. Ayağımda bir sıkıntı oldu, kanadı. Normaldir, olabilir. Kaza, Allah kimseye vermesin. Bana çarpan arkadaşın da bile bile yapacağı bir iş değil, normal bir şey. Bana çarpan arkadaşa da geçmiş olsun. Hepimiz insanız, Allah büyüktür, başka kaza vermesin.” dedi.

Şikayetçi olmadı

Yaralı sürücü, ambulansa binerken de kendisine çarpan sürücüden şikayetçi olmadığını söyledi.

İHA'nın aktarımına göre; Akdaş tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen resmi ve trafik polisleri ise kazaya karışan otomobil sürücüne alkol muayenesi yaptıktan sonra ifadesini aldı.