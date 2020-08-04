Samsun'da motosikletli polis ile otomobil çarpıştı

Samsun'da motosikletli polis ile otomobil çarpıştı

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Motosikletli trafik polisinin otomobil ile çarpışması sonucu 1’i polis memuru, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun-Ordu karayolu üzerinde, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Duran Ç.'nin kullandığı 55 A 8774 plakalı motosiklet ile önüne aniden çıktığı iddia edilen Ahmet M. yönetimindeki 07 CBN 02 plakalı otomobil çarpıştı.

4 YARALI

Kazada polis memuru Duran Ç., otomobil sürücüsü Ahmet M. ile araçta bulunan Emine M. ve Hamide D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da motosikletli polis ile otomobil çarpıştı ViDEO

Yaşanan kazanın ardından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen de olay yerine giderek kaza hakkında bilgi aldı. Kazada yaralanan polis memurunun Samsun'a sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.