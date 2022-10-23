Samsun'da motosikletten düşerek bariyere çarpan sürücü öldü

Kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybedip düşen ve sürüklenerek bariyere çarpan Alaattin Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Atakum ilçesinde bulunan Kürtün Köprüsü üzerinde Alaattin Yılmaz kullandığı 48 SM 339 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü.

Sürüklenerek yol kenarında bulunan bariyere çarpan Yılmaz ağır yaralandı.

Kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.