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    Samsun'da motosikletten düşerek bariyere çarpan sürücü öldü

    Kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybedip düşen ve sürüklenerek bariyere çarpan Alaattin Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 23.10.2022 - 03:02
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    Samsun'da motosikletten düşerek bariyere çarpan sürücü öldü

    Atakum ilçesinde bulunan Kürtün Köprüsü üzerinde Alaattin Yılmaz kullandığı 48 SM 339 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü.

    Sürüklenerek yol kenarında bulunan bariyere çarpan Yılmaz ağır yaralandı.

    Kurtarılamadı

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da motosikletten düşerek bariyere çarpan sürücü öldü #1

    Samsun da motosikletten düşerek bariyere çarpan sürücü öldü #2

    Samsun da motosikletten düşerek bariyere çarpan sürücü öldü #3

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