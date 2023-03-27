Samsun'da narkotik polisi kazada şehit oldu, çekicinin sürücüsü tutuklandı Ters yönden giriş yaptığı yolda çekicisiyle narkotik polisinin kullandığı motosiklete çarpan sürücü, gözaltına alındı. Polisin şehit olmasına neden olan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş, 55 SJ 967 plakalı polis motosikleti ile dün akşam saat 22.15 sıralarında Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı YEDAŞ kavşağında seyir halindeydi. Ters yönden yola girdi Bu sırada Hasbi Can Duran, 55 NFR 78 plakalı çekicisi ile yola ters yönden giriş yaptı. Motosiklet ile çekicinin çarpıştığı kazada 43 yaşındaki polis memuru Mustafa Ata Traş ile yanında bulunan polis memuru İsmail Eken (39) yaralandı. Narkotik polisi şehit oldu Ağır yaralanan Mustafa Ata Traş kaldırıldığı özel hastanede şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Mustafa Eken ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çekici sürücüsü Hasbi Can Duran, kazanın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklandı Denizevleri Polis Merkezi’ndeki işlemleri tamamlanan Duran, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hasbi Can Duran, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.