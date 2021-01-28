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- Samsun'da naylona sarılmış çuval içerisinde kadın cesedi bulundu
Samsun'da naylona sarılmış çuval içerisinde kadın cesedi bulundu
42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki kadının cesedi çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulunurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 28.01.2021 - 07:30
- Güncelleme : 28.01.2021 - 08:25
Samsun'un Atakum ilçesinde 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı 35 yaşındaki Arzu Aygün'den bir daha haber alınamadı.
Olayla ilgili kayıp kadının sevgilisi olduğu ileri sürülen Muharrem C. gözaltına alındı.
İTİRAF ETTİ, CESET BULUNDU
Sorgusunda kadını öldürdüğü söyleyen Muharrem C., cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu.
Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
MÜGE ANLI ARIYORDU
Kayıp olan Arzu Aygün bir süredir Müge Anlı'nın programında aranıyordu.