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Samsun'da naylona sarılmış çuval içerisinde kadın cesedi bulundu

Samsun'da naylona sarılmış çuval içerisinde kadın cesedi bulundu

42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki kadının cesedi çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulunurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.