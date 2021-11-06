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    Samsun’da oğlunun düğününden önce, trafik kazasında öldü

    Bugün evlenecek olan oğlunun düğünü öncesi yapılan kına gecesinden dönen Murat Özyürek, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç su kanalına devrilirken, Özyürek olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • REUTERS
    • 06.11.2021 - 14:17
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    Samsun’da oğlunun düğününden önce, trafik kazasında öldü

    Samsun’un 19 Mayıs ilçesine bağlı Sarıgazel Tabiat Parkı mevkisinde, Bafra ilçesi Gökçekent Mahallesi eski muhtarı Murat Özyürek (53), kullandığı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç, saat 03.30 sıralarında su kanalına devrildikten sonra sürüklendi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin yaptığı çalışmayla Özyürek'in cansız bedenine ulaşıldı.

    Murat Özyürek’in bugün evlenecek olan oğlunun düğünü öncesi yapılan kına gecesinden döndüğü öğrenildi.

    Samsun’da oğlunun düğününden önce, trafik kazasında öldü #1

    Samsun’da oğlunun düğününden önce, trafik kazasında öldü #2

    Samsun’da oğlunun düğününden önce, trafik kazasında öldü #3

    Samsun’da oğlunun düğününden önce, trafik kazasında öldü #4

    Samsun’da oğlunun düğününden önce, trafik kazasında öldü #5

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