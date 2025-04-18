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İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Orbay İlkokulu'nda eğitim gören 4. sınıf öğrencisi E.A., okulda zorbalığa ve psikolojik şiddete maruz kaldı.

Ancak bu şiddetin faili, küçük çocuğun akranları değil öğretmeniydi.

Anne Elif Özdemir Söyler'in iddiasına göre, sınıf öğretmeni S.Y., başörtülü öğrencisi E.A.'ya mobbing uyguladı.

"AFGAN, SURİYELİ"

Küçük öğrencinin, başörtülü olması nedeniyle öğretmeni tarafından sınıf arkadaşları önünde ağır hakaretlere maruz kaldığı ve dışlandığı iddia edildi.

E.A., annesine öğretmenin kendisine sürekli "Afgan, Suriyeli" diyerek hakaret etmeye çalıştığını söyledi.

Bunun üzerine veli, öğretmen hakkında birçok kez CİMER'e şikayet dilekçesi gönderdi.

"KADIN GİBİ GÖRÜNÜYORSUN"

Elif Özdemir Söyler, 28 Ekim 2024 tarihli şikayet dilekçesinde, "Kızım okulda öğrenim süresi içinde kapanmaya karar verdi. Okula başörtülü gittiğinde öğretmeni S.Y., ‘Böyle kafanıza göre kapanamazsınız! Burası Kur'an kursu değil! Şuna bak kadın gibi görünüyorsunuz!' şeklinde ifadeler kullandı. Diğer öğrenciler de bu sözlerden etkilenerek, başörtülü arkadaşlarına ‘kadın gibisin', ‘Suriyeli', ‘Afganlı' gibi söylemlerle alay etmeye başladı." iddiasında bulundu.

"VELİ VE ÖĞRETMEN KARAKOLLUK OLDU

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma devam ederken 15 Nisan 2025'te, veli ve öğretmen okulda karşı karşıya geldi. Yaşanan gerginliğin ardından iki taraf da birbirlerinden ‘darp' suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Veli Elif Özdemir Söyler, karakolda verdiği ifadede öğretmenin kendisini iteklediğini ve çıkan arbedede yüzünde çizik ve kızarıklık oluştuğunu belirtirken, "Ben ona vurmadım, o da bana vurmadı. Tehdit veya hakaret de olmadı." diye konuştu.

"BURASI İMAM HATİP DEĞİL, KAPANAMAZSIN"

Öğrenci E.A. Söyler de ifadesinde öğretmeninin kendilerine, "Burası imam hatip mi? Kapanamazsınız" dediğini belirterek, "Sınıfta parmak kaldırdım ama bana söz hakkı vermedi. Sonra başka arkadaşım parmak kaldırınca ona verdi. Bu ayrımın başörtümden dolayı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Öğrenci ayrıca, CİMER'e yapılan şikayet sonrası gelen müfettişler ile ilgili olarak öğretmenin kapalı öğrencilerle baskı kurmaya çalıştığını iddia etti.

ÖĞRETMENE DARP EYLEMİ

Olay sonrası bazı sendikalar okul önünde ‘öğretmene darp' iddiasıyla eylem düzenlerken, veli Elif Özdemir Söyler de açıklamada bulundu.

Söyler, "Bu başörtüsü düşmanlığı hala ülkemizde yaşanıyor. Biz Müslüman bir ülke olarak bu hakaretlere maruz kalmak istemiyoruz. Herkes inancını özgürce yaşayabilmeli. Öğretmenin ceza almasını ve eğitimine bu şekilde devam etmemesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başörtüsü konusundaki şikayet üzerine başlatılan idari soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.