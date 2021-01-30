Samsun'da oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı

Samsun'da oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı

Samsun’da evladını vatani birliğine teslim eden aile İstanbul’a geri dönüşte yaptığı kazada askerin anne ve babası ile kardeşi hayatını kaybetti.

Samsun’un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 34. kilometresinde meydana gelen olayda, İstanbul Esenyurt’ta ikamet eden 47 yaşındaki Mustafa Çelik, vatani görevini yapması için oğlu 24 yaşındaki Mürsel Çelik ile birlikte yanına eşi 41 yaşındaki Gülbahar Çelik ve diğer oğlu 22 yaşındaki Gürsel Çelik’i de alarak bu sabah Samsun’a geldi.

DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA YAPTILAR

Mürsel Çelik’i askeri birliğine teslim eden aile İstanbul’a geri dönerken baba Mustafa Çelik idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girip 50 metre sürüklendi.

3'Ü DE KURTARILAMADI

Kazada, Mustafa Çelik, eşi Gülbahar Çelik ile oğlu Gürsel Çelik ağır yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anne Gülbapar Çelik ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Baba ile oğlu Kavak Devlet Hastanesi’nde, anne de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti.

Samsun'da oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı VİDEO

Kazada hayatını kaybeden ailenin Tokat Almus nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

















