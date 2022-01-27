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    Samsun'da öldürülen Gürcü kadının sevgilisi gözaltına alındı

    48 yaşındaki Gürcistan uyruklu Mzia Okriashvili adlı kadın, evinde öldü. Okriashvili'nin evde bulunan erkek arkadaşı H.H.Y. gözaltına alınırken, ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği açıklandı.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 17:03
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    Samsun'da öldürülen Gürcü kadının sevgilisi gözaltına alındı

    Gece saatlerinde, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde bir eğlence mekanında çalışan Mzia Okriashvili, erkek arkadaşı H.H.Y. ile birlikte evine geldi.

    İddiaya göre H.H.Y., bir süre sonra odasına gittiği Okriashvili'nin nefes alamadığını fark edince, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

    Eve gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemede Gürcü kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

    Okriashvili'nin cansız bedeni, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, Okriashvili'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine erkek arkadaşı H.H.Y.'yi gözaltına aldı.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Okriashvili'nin kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da öldürülen Gürcü kadının sevgilisi gözaltına alındı #1

    Samsun da öldürülen Gürcü kadının sevgilisi gözaltına alındı #2

    Samsun da öldürülen Gürcü kadının sevgilisi gözaltına alındı #3

    Samsun da öldürülen Gürcü kadının sevgilisi gözaltına alındı #4


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