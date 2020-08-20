Samsun'da öldürülme korkusu ile kendini yaktı

Samsun'da öldürülme korkusu ile kendini yaktı

Akrabasını uyuşturucudan dolayı ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla otobüs terminaline gelerek kendini yakan Serhat Ayata, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Serhat Ayata, ailesiyle birlikte Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'ne fındık toplamaya gitti.

Burada amcasının oğlunu uyuşturucu suçundan ihbar ettiği iddia edilen Serhat Ayata, kendisini öldürecekleri korkusu ile Fatsa'dan Samsun otogarına gelip akaryakıt istasyonundan 1.5 litre su şişesine aldığı benzini üzerine döktü.

"ŞEREFSİZLİK YAPTIM"

"Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırarak kendini ateşe veren genç alevler arasında kalırken, otogar giriş kapısı önünden koşarak kafeterya kısmına gitti.

Ayata'yı gören otogar çalışanları ise yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serhat Ayata yanık merkezinde tedavi altına alındı. Ayata, yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.