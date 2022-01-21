Samsun'da önce arkadaşını bıçakladı sonra evini yaktı

Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen kişi, kahvehanede tartıştığı arkadaşını Olay bir iş yeri kamerasına yansırken, kaçan şüpheli polisi görünce saklandığı evini ateşe verdi.

Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen E.K. (42), Samsun’un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'ndeki çay ocağında oturduğu sırada yanına gelen F.A.'yı henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralayıp kaçtı.

Bacağından yaralanan F.A., çevredekilerin yardımıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

EVİ ATEŞE VERDİ

Olaydan sonra suç aletiyle kaçan E.K.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Evinin önünde polisleri gören E.K., kapıyı açmayıp “Buradan gidin, evi yakarım” dedi.

Bir süre sonra evi ateşe veren E.K., dumanlar içinde kaldı.

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HASTANEYE KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen E.K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.