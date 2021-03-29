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Samsun’da önce öldürdü, sonra kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı

Samsun’da önce öldürdü, sonra kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı

İki kardeş arasında alkolün de etkisi ile eve ayakkabı ile girme konusunda başlayan tartışma, kanlı bitti. Cezaevinden izinli çıkan kardeş, ağabeyinin ölümüne neden oldu.