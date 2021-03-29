Euro
9.65
0.92%
Dolar
8.1983
1.46%
Altın
450.18
0.01%
Borsa
1.393
0.77%
Bitcoin
457.791
3.04%
EXEN Coin
23.55
-18.08%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Samsun’da önce öldürdü, sonra kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı

    İki kardeş arasında alkolün de etkisi ile eve ayakkabı ile girme konusunda başlayan tartışma, kanlı bitti. Cezaevinden izinli çıkan kardeş, ağabeyinin ölümüne neden oldu.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 17:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun’da önce öldürdü, sonra kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı

    Samsun’un Canik ilçesi Güngenyatak Mahallesi’nde koronavirüs nedeni ile cezaevinden izinli çıkan Arslan Kuru (40), annesi ve kardeşi ile ortak binada kalmaya başladı.

    Arslan Kuru, 9 Şubat gecesi eşinden ayrı olan bir çocuk babası Cengiz Kuru (42) ile alkol aldı.

    Daha sonra alkollü kardeşler, eve ayakkabı ile girme nedeni ile tartışmaya başladı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Tartışmanın büyümesi üzerine Arslan Kuru, ağabeyi Cengiz Kuru’yu evin içinde bıçakladı.

    Cengiz Kuru sırtüstü yere yığılınca pişman olan kardeş, kalp masajı yaparak ağabeyini kurtarmaya çalışsa da şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Samsun’da önce öldürdü, sonra kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Arslan Kuru, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

    Samsun’da önce öldürdü, sonra kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı #2

    20 YIL CEZA ALDI

    Kuru hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Bugün görülen davanın ilk duruşmasında Arslan Kuru, ağabeyini öldürmek istemediğini, kavga sırasında bıçağın üzerine düştüğünü iddia etse de mahkeme, Arslan Kuru'yu ‘adam öldürmek’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Samsun’da önce öldürdü, sonra kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir