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- Samsun’da önce öldürdü, sonra kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı
Samsun’da önce öldürdü, sonra kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı
- İHA
- 29.03.2021 - 17:02
- Güncelleme : 29.03.2021 - 17:08
Samsun’un Canik ilçesi Güngenyatak Mahallesi’nde koronavirüs nedeni ile cezaevinden izinli çıkan Arslan Kuru (40), annesi ve kardeşi ile ortak binada kalmaya başladı.
Arslan Kuru, 9 Şubat gecesi eşinden ayrı olan bir çocuk babası Cengiz Kuru (42) ile alkol aldı.
Daha sonra alkollü kardeşler, eve ayakkabı ile girme nedeni ile tartışmaya başladı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine Arslan Kuru, ağabeyi Cengiz Kuru’yu evin içinde bıçakladı.
Cengiz Kuru sırtüstü yere yığılınca pişman olan kardeş, kalp masajı yaparak ağabeyini kurtarmaya çalışsa da şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arslan Kuru, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
20 YIL CEZA ALDI
Kuru hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Bugün görülen davanın ilk duruşmasında Arslan Kuru, ağabeyini öldürmek istemediğini, kavga sırasında bıçağın üzerine düştüğünü iddia etse de mahkeme, Arslan Kuru'yu ‘adam öldürmek’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.