Samsun'da otobüsten uyuşturucu alırken kapıları kilitleyip polise teslim ettiler Samsun'da bir kişi, yolcu otobüsünde koltuk arasına saklanan uyuşturucuyu alırken kendisini fark eden muavin ve şoför tarafından otobüse kilitlendikten sonra polise teslim edildi.

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İHA

Gaziantep'ten Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı planlayan H.K., hakkında yakalama kararı bulunduğunu öğrenince Tokat'ta bulunan bir yolcu otobüsünde gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

H.K., yakalanacağını anladığında yanındaki uyuşturucu paketini oturduğu koltuğun arasına gizledi. Daha sonra arkadaşına otobüs firmasını ve koltuk numarasını vererek, Samsun otogarında bu paketi almasını istedi.

Aracın kapılarını kilitleyip polise ihbar ettiler

Samsun otogarındaki yolcu otobüsüne binen E.Y., saklanan uyuşturucu paketini bulduğu sırada otobüsün kaptanı ve muavini tarafından aracın kapıları kilitlendi ve durum hemen polise bildirildi.

Otobüs içinde kilitli kalan E.Y., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Üzerinde bulunan pakette 249,97 gram metamfetamin ele geçirildi.

2 zanlıdan biri tutuklandı

E.Y., savunmasında paketi A.Ç.'nin gönderdiğini, otobüste unutulan bir cüzdan olduğunu ve bunu almasını istediğini iddia etti. Bu iddia üzerine A.Ç. de narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan E.Y. ve A.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Her iki şüpheli de savcıya ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç. suçlamaları kabul etmedi. E.Y. ise pakette uyuşturucu olduğunu bilmediğini savundu.

E.Y. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)