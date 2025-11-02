Samsun'da otogarda uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getiren bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Üst araması yapılan ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.