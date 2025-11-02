Abone ol: Google News

Samsun'da otogarda uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getiren bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Üst araması yapılan ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 17:13
  • Samsun'da otogarda bir yolcu, uyuşturucu taşırken polis tarafından yakalandı.
  • Üzerinde 45 gram metamfetamin ve 20 gram fubinaca bulunan şüpheli E.G., gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
  • Mahkeme, E.G.'yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesi Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İstanbul'dan yolcu otobüsü ile gelen 41 yaşındaki E.G. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 45 gram metamfetamin ve 20 gram fubinaca ele geçirildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan E.G., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.G., mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

