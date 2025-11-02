Samsun'da otogarda uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

- Samsun'da otogarda bir yolcu, uyuşturucu taşırken polis tarafından yakalandı.
- Üzerinde 45 gram metamfetamin ve 20 gram fubinaca bulunan şüpheli E.G., gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
- Mahkeme, E.G.'yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesi Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, İstanbul'dan yolcu otobüsü ile gelen 41 yaşındaki E.G. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 45 gram metamfetamin ve 20 gram fubinaca ele geçirildi.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Gözaltına alınan E.G., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.G., mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.