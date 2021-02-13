Samsun'da otomobil baraj gölüne düştü: 3 ölü

Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölüne düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Bafra ilçesine bağlı Kolay Beldesi’nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 55 NR 383 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Altınkaya Barajı gölüne düştü.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine baraj gölüne itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI, 1 KİŞİ YARALI KURTARILDI

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama- kurtarma dalgıçları, baraj gölüne düşen otomobildeki 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Otomobildeki 1 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.