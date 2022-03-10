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    Samsun’da otomobil denize uçtu: 1 ölü 2 yaralı

    Limanda otomobilin denize uçtuğu kazada 1 kişi boğularak hayatını kaybederken, 2 kişi de hastanelik oldu.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 03:26
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    Samsun’da otomobil denize uçtu: 1 ölü 2 yaralı

    Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi’ndeki limanda saat 22.00 sıralarında, Gökhan Yıldırım (34) idaresindeki 06 KYG 94 plakalı otomobil limanın üzerinden denize uçtu.

    2 KİŞİ BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

    Otomobil sürücüsü Gökhan Yıldırım ve araçta bulunan Murat Kertis (36) ve Gizem Demir (22) araçla birlikte suda kayboldu. Murat Kertis araçtan çıkıp Gizem Demir’i kurtardı. Gizem Demir’i denizden çıkartan Murat Kertis daha sonra yardım istedi.

    Olay yerine polis, ambulans, itfaiye, Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Yaralanan Murat Kertis ile Gizem Demir ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

    Samsun’da otomobil denize uçtu: 1 ölü 2 yaralı #1

    BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

    Dalgıçlar tarafından denizin içindeki araçtan çıkartılan 3 çocuk babası Gökhan Yıldırım ambulansın içinde yapılan kontrolde ölmüş olduğu tespit edildi. Gökhan Yıldırım’ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Samsun’da otomobil denize uçtu: 1 ölü 2 yaralı #2

    Hastanedeki tedavileri tamamlanan Murat Kertis ile Gizem Yıldırım ölenin yakınlarının saldırısına karşı polisin aldığı geniş güvenlik önemleri altından hastanenin arka kapısından çıkartılarak polis aracına bildirilip ifadeleri alınmak üzere Tekkeköy Polis Merkezine götürüldü. Otomobil ise vinç yardımıyla kazadan 2 saat sonra denizden çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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