Samsun'da otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü 1 yaralı Samsun'da yoldan çıkan otomobilin evin bahçesine uçtuğu kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 39. kilometresinde Beylerce mevkiinde, Burak Karaköse idaresindeki 55 AHF 587 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp bir evin bahçesindeki garajın üstüne çarptı.

Ağır yaralı sürücü kurtarılamadı

Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobilin çarptığı garajın çatısının çökmesi sonucu garajda park halindeki 55 TA 811 plakalı traktörde de hasar meydana geldi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Burak Karaköse (22) ve yanında bulunan Furkan Arı (19), ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Burak Karaköse yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Futbolcu olduğu öğrenildi

Burak Karaköse'nin Çarşamba Gençlergücü Futbol Takımı oyuncusu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)