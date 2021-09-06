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    Samsun'da otomobil kamyonete çarptı

    İki aracın karıştığı kazada, otomobilde bulunan 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 06.09.2021 - 08:40
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 09:34
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    Samsun'da otomobil kamyonete çarptı

    Samsun'un Bafra ilçesi Sinop karayolu Yakıntaş mevkisinde, Doğukan Yüksel idaresindeki 55 AEL 538 plakalı otomobil, Duran Bircan'ın kullandığı 55 NT 982 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

    7 YARALI

    Otomobil sürücüsü Doğukan Yüksel ve Duran Bircan ile Burak Ay, Esin Nur Ay, Cihangir Ay, Emine Bircan ve Zeynep Arı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da otomobil kamyonete çarptı #1

    Samsun da otomobil kamyonete çarptı #2

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