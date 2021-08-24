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- Samsun’da otomobil kanala düştü: 1 yaralı
Samsun’da otomobil kanala düştü: 1 yaralı
Otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Remzi U., yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına düştü. Remzi U., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 24.08.2021 - 17:41
- Güncelleme : 24.08.2021 - 17:52
Samsun'un Canik ilçesinde seyir halinde olan Remzi U., direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, Derbent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına düştü.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönerken, sürücü Remzi U. kazayı yaralı olarak atlattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Remzi U., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.