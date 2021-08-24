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    Samsun’da otomobil kanala düştü: 1 yaralı

    Otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Remzi U., yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına düştü. Remzi U., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 17:52
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    Samsun’da otomobil kanala düştü: 1 yaralı

    Samsun'un Canik ilçesinde seyir halinde olan Remzi U., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç, Derbent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına düştü.

    ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Otomobil çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönerken, sürücü Remzi U. kazayı yaralı olarak atlattı.

    Samsun’da otomobil kanala düştü: 1 yaralı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Remzi U., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun’da otomobil kanala düştü: 1 yaralı #2

    Samsun’da otomobil kanala düştü: 1 yaralı #3

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