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- Samsun'da otomobil yaya geçidini kullanan adama çarptı
Samsun'da otomobil yaya geçidini kullanan adama çarptı
Samsun'da yaya geçidini kullanan 50 yaşındaki Mustafa Çelik'e otomobilin çarpıp metrelerce fırlattığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 13.09.2021 - 14:46
Trafikte yaya önceliğine dikkat etmeyen sürücüler, kazalara neden olmaya devam ediyor.
Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.
YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI
19 yaşındaki Ümit Y. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki Mustafa Çelik'e çarptı.
Samsun'da otomobil yaya geçidini kullanan adama çarptı VİDEO
YAYA AĞIR YARALANDI
Otomobilin çarpmasının etkisiyle havaya fırlatarak yola düşen Mustafa Çelik, ağır yaralandı.
112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Otomobil sürücüsü Ümit Y. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınıp bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.