Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Mehmet Erdoğan, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Erdoğan, 5 günlük yaşam mücadelesini kazanamadı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Mehmet Erdoğan, yolu karşısına geçmek istedi.

Erdoğan'a yolun karşısına geçmek isterken, plakası öğrenilemeyen K.Ş.'nin kullandığı otomobil çarptı.

YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan çocuk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erdoğan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hayati tehlikesi olan Mehmet Erdoğan, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaza sonrası gözaltına alınıp, serbest bırakılan sürücü K.Ş.'yi yeniden gözaltına aldı.