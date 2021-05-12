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    Samsun'da, otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı

    Samsun'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fahrettin C.’ye çarptı.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 11:10
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    Samsun'da, otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı

    Terme ilçesinde meydana gelen kazada, Fahrettin C., hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    ÖNCE YAYAYA ARDINDAN DUVARA ÇARPTI

    55 AFK 217 plakalı sürücüsü Asiye A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak karşıdan karşıya geçen Fahrettin C.'ye, ardından beton duvara çarparak durdu.

    Fahrettin C. çarpmanın etkisiyle havalanarak yol kenarındaki bahçeye düştü. Araç içinde sıkışan sürücü,  vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kazada otomobildeki 4 çocuk ise hafif yaralandı.

    YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

    Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan yaya Fahrettin C. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Fahrettin C.'nin tedavisi sürüyor.

    Samsun da, otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı #1

    Samsun da, otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı #2

    Samsun da, otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı #3

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