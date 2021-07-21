Samsun'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kaza sonucu yaralanan 2 çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Kenan Kara idaresindeki 34 CPS 536 plakalı otomobil, Burak Çınar yönetimindeki 52 EE 228 plakalı ile otomobil ile çarpıştı.

2 ÇOCUK YARALANDI

Kazada, 3 yaşındaki Ayça Nur Kara ve 7 yaşındaki Azra Nur Kara yaralandı.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.