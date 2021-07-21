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- Samsun'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Samsun'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Kaza sonucu yaralanan 2 çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 21.07.2021 - 15:19
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Kenan Kara idaresindeki 34 CPS 536 plakalı otomobil, Burak Çınar yönetimindeki 52 EE 228 plakalı ile otomobil ile çarpıştı.
2 ÇOCUK YARALANDI
Kazada, 3 yaşındaki Ayça Nur Kara ve 7 yaşındaki Azra Nur Kara yaralandı.
Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.