Samsun'da özel harekatçı eşini öldüren kadın yargılanıyor

Aralarında tartışma çıkan eşi tarafından 4 el ateş edilerek balkondan kaçmaya çalışan polis kurtarılamazken, 1 çocuk annesi eşinin de yargılanmasına başlandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda 15 Temmuz akşamı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil öldürüldü.

Çitil, evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil'in (26) silahlı saldırısına uğradı.

4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil, evlerinin birinci katındaki balkondan aşağı atlayarak kaçmak istedi.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ KURTARILAMADI

Yüzüstü düşen yaralı polis, kanlar içinde kalarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BUGÜN İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Karayolları Bölge Müdürlüğünde memur olarak çalan 1 çocuk annesi Yasemin Çitil, polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasemin Çitil hakkında, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"7 YIL BOYUNCA BENİ DARBETMİŞTİ"

Bugün görülen davanın ilk duruşmasına katılan Yasemin Çitil, kendini savundu.

Katil zanlısı kadın, "Eşim olay öncesi 7 yıl boyunca beni darbetmişti. Darp nedeniyle kendisini bir kez şikayet ettim. Ayın 15'i olduğu için alışverişe gitmek istedim. Eşim ile aramız limoni olduğu için kendisine duyurmak kastı ile oğluma büyük alışveriş merkezine gideceğimi söyledim. Bu arada eşim masada otururken ayağa kalkıp, bana tokat attı. 'Oğlumun yanında bunu yapma ağlıyor, korkuyor' dedim. Oğluma 'Baban evde kalsın, biz birlikte gideriz' dedim. Beni tekrar darp etti. Darbedilmemek için çocuğumu alıp, evden dışarı çıktım.





"BABAMI ARAYIP 'YASEMİN'İ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ"

Annemin evinden geri döndüğümde beni yine darbetti. Valizini hazırlayıp gidecekti. Ben de 'Bu şekilde gitme, anlaşmalı boşanalım' dedim. Saçımı tutup yere yatırdı. Boğazımı sıkmaya başladı. Nefesim tamamen kesildi o sırada. Eşim beni bıraktı babamı aradı. 'Yasemin'i öldüreceğim gelin' dedi. Eşim mutfağa geçtiğin de ailemi aradım ve 'Hepimizi öldürecek' dedim. Oğluma doğru gittiğimde eşim valizden silah çıkardı. Silahı çıkarınca bizi öldüreceğinden emin oldum. 'Benden boşanamazsın, buradan hepinizin ölüsü çıkacak' dedi. Bu esnada babam kapıyı çaldı ve 'Kapıyı açın' diye bağırdı.

"TAM AMACIM KENDİMİ VE ÇOCUĞUMU KORUMAKTI"

Emrullah silaha davranmak istedi. Ben ondan önce silahı aldım. Tek amacım beni ve çocuğumu öldürmesini engellemeye çalışmaktı. Eşim üzerime hamle yaptı. Bu sırada silah patladı. Sonrasında kulağıma çınlama sesi geldi. Tek hatırladığım eşim balkondan atladı. Tek fark ettiğim şey silahla merminin bitmiş olduğu oldu. Yaptığım eylem nedeniyle çok pişmanım. Tam amacım çocuğumu ve kendimi korumaktı." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada tanıklar dinledi ve mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Ocak 2022 tarihine erteledi.

"KENDİNİ KORUYAN KADINLARI HAPİSHANEYE ATIYORUZ"

Yasemin Çitil'in avukatları İrfan Kalaycı ve Esmanur Çakmak, duruşma çıkışı basın mensuplarına açıklamada bulundu Av. İrfan Kalaycı, "Bugün Dünya Kadına Karşı Şiddetin Farkındalık Günü. Ancak kendini şiddete karşı savunan bir kadının yanlış anlaşılmalar yüzünden maalesef tutukluğunun devamına bir duruşma yapıldı. Biz bir hukukçu olarak bu kararın doğru olmadığını düşünüyoruz. Buradaki kadın saldırı altında kendisini savunmuştur. Ne diyoruz kendini koruyan kadınları da hapishaneye atıyoruz." diye konuştu.

"OLAY NEFSİ MÜDAFAA KAPSAMINDADIR"

Av. Esmanur Çakmak ise, "Olay tamamen nefsi müdafaa kapsamındadır. Müvekkilimiz eşini tabii ki isteyerek öldürmedi. O an başka çıkış yolu olmadığı için. Kadına şiddetin de son derece fazla olduğu ülkemizde başka türlü savunma imkanı olmadığı için bu hanımın eşini öldürmesi doğru bulmamakla beraber hayatın olan akışında üzücü bir durumdur.Olay meşru müdafaadır." şeklinde konuştu.



