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    Samsun'da pamuk yüklü tır yandı

    Samsun'da seyir halindeyken alev alan pamuk yüklü tır küle döndü.
    • AA
    • 18.04.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 15:40
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    Samsun'da pamuk yüklü tır yandı

    Tacikistan'dan Gaziantep'e giden Rustamjon Partabov'un kullandığı pamuk yüklü tır, Samsun'un Çakallı mevkisinde alev aldı.

    Tırı yol kenarına çeken sürücü, kişisel eşyalarını alarak araçtan uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi edildi.

    SÜRÜCÜNÜN SAÇLARI YANDI

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı. Yanan tırdan kurtulan sürücünün saç ve kirpiklerinin yandığı görüldü.

    Yangın nedeniyle Samsun Ankara kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Yangının söndürülmesi ve alınan önlemlerin ardından ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

    Samsun'da pamuk yüklü tır yandı ViDEO

    Samsun da pamuk yüklü tır yandı #1

    Samsun da pamuk yüklü tır yandı #2

    Samsun da pamuk yüklü tır yandı #3

    Samsun da pamuk yüklü tır yandı #4

    Samsun da pamuk yüklü tır yandı #5

    Samsun da pamuk yüklü tır yandı #6

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