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    Samsun'da parkta ateş yakan şahıs yandı

    Bafra ilçesinde parkta alkol alırken ateş yakan şahıs yanlışlıkla kendini yakarak ağır yaralandı.
    • İHA
    • 21.07.2021 - 02:25
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    Samsun'da parkta ateş yakan şahıs yandı

    Samsun’un Alpaslan Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta bulunan parkta alkol alan S.B. (31) tutuşan otları söndürmek isterken alevler üzerine sıçradı.

    Yanmaya başlayan S.B. kendini yola attı.

    Yanan şahsı gören bir gencin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

    İtfaiye ekipleri şahsa ve tutuşan otlara müdahale ederek söndürdü.

    TÜM VÜCUDU YANDI

    Tüm vücudu yanan şahıs 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    S.B. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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