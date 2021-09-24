Euro
10.3805
0.69%
Dolar
8.8395
0.89%
Altın
498.96
1.64%
Borsa
1.387
-1.04%
Bitcoin
369.305
-3.74%
EXEN Coin
22.25
-4.71%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Samsun'da patpat devrildi: 1 öğrenci öldü

    Patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 24.09.2021 - 12:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da patpat devrildi: 1 öğrenci öldü

    Samsun’un Ayvacık ilçesinde arkadaşlarıyla fındık satmaya giden Ufuk Ç.(19) idaresindeki patpat devrildi.

    Devrilen patpatın altında kalan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ali Çapaş ağır yaralandı.

    HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Çapaş, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ali Çapaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


    Samsun da patpat devrildi: 1 öğrenci öldü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir