- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun'da patpat devrildi: 1 öğrenci öldü
Samsun'da patpat devrildi: 1 öğrenci öldü
Patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.
- İHA
- 24.09.2021 - 12:42
Samsun’un Ayvacık ilçesinde arkadaşlarıyla fındık satmaya giden Ufuk Ç.(19) idaresindeki patpat devrildi.
Devrilen patpatın altında kalan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ali Çapaş ağır yaralandı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Çapaş, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ali Çapaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.