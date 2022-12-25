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    Samsun’da patronunu öldürüp araziye atan şahıs tutuklandı

    30 bin lira borcunu ödeyemediği için tartıştığı patronunu öldürdükten sonra cesedini ahşap dolaba koyup boş araziye bırakan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 25.12.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 10:41
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    Samsun’da patronunu öldürüp araziye atan şahıs tutuklandı

    Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Medrese Sokak'ta dün boş arazideki ahşap dolaptan kötü koku yayıldığını fark edenler, polise haber verdi.

    Polisin yaptığı incelemede dolapta erkek cesedi bulundu.

    Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

    17 gün önce kayıp başvurusunda bulunuldu

    Cesedin Atakum ilçesinde 29 yaşındaki perdeci Ümit Şahin’e ait olduğu belirlendi.

    Şahin’in yakınlarının 17 gün önce polise kayıp başvurusunda bulundukları tespit edildi.

    Samsun’da patronunu öldürüp araziye atan şahıs tutuklandı #1

    Polisleri gözetlerken yakalandı

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, dolabın bırakıldığı araziye çıkan yollar üzerindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

    Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis; dolabı, Ümit Şahin’in 30 yaşındaki çalışanı Onur Can Kaya’nın araziye bıraktığını belirledi.

    Cinayet şüphelisi Kaya, olay yerinde çalışma yapan polisleri gözetlerken yakalandı.

    Samsun’da patronunu öldürüp araziye atan şahıs tutuklandı #2

    Cinayeti itiraf etti

    Kelepçelenerek ahşap dolabın bulunduğu yere getirilen Kaya, cinayeti itiraf etti.

    Kaya'ya yardım ettiği iddiasıyla nakliyeci E.A. (56) da gözaltına alındı.

    Samsun’da patronunu öldürüp araziye atan şahıs tutuklandı #3

    Borcu var diye öldürdü

    Onur Can Kaya'nın 30 bin lira borç aldığı patronu Ümit Şahin’i, bu nedenle çıkan tartışmada iş yerinde tabanca ile vurduğu, ahşap dolaba koyarak sakladığı tespit edildi.

    Şüphelinin kokmaya başlayan cesedi, nakliyeci E.A.’nın kamyonetine koyarak 19 Mayıs ilçesindeki evinin yakınında bulunan açık araziye bıraktığı belirtildi.

    Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Samsun’da patronunu öldürüp araziye atan şahıs tutuklandı #4

    Tutuklandı

    DHA’nın haberine göre katil zanlısı Onur Can Kaya, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kaya'ya yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan nakliyeci E.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Samsun’da patronunu öldürüp araziye atan şahıs tutuklandı #5

    Samsun’da patronunu öldürüp araziye atan şahıs tutuklandı #6

    Samsun’da patronunu öldürüp araziye atan şahıs tutuklandı #7


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