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- Samsun’da, pazarda silahlı saldırı: 2 esnaf yaralandı
Samsun’da, pazarda silahlı saldırı: 2 esnaf yaralandı
Semt pazarında pazarcılık yapan Turgay A. ile Yakup B., kendilerine düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.
- 01.01.2023 - 17:29
Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Karasamsun Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında, semt pazarına gelen kimliği belirsiz kişiler silahlı saldırı düzenledi.
Silahlı şahıslar, pazarcılık yapan Turgay A. ile Yakup B.'ye tabancayla ateş açtı.
Şüpheliler kaçtı
DHA’nın haberine göre; Turgay A. ile Yakup B., kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırganlar, olay yerinden kaçtı.
Sağlık durumları iyi
Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.