- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun'da pidecide bıçaklı kavga: 2 yaralı
Samsun'da pidecide bıçaklı kavga: 2 yaralı
Samsun'da bir pide salonunda meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
- 16.06.2022 - 19:03
Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'ndeki bir pide salonunda pideciye dışardan gelen 4 kişi ile pideci U.T. arasında kavga çıktı.
Bıçaklı saldırıya uğrayan pideci U.T. ile M.A.Ç. yaralandı.
4 kişi gözaltına alındı
Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İHA'ya göre polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.