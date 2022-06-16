Samsun'da pidecide bıçaklı kavga: 2 yaralı

Samsun'da bir pide salonunda meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'ndeki bir pide salonunda pideciye dışardan gelen 4 kişi ile pideci U.T. arasında kavga çıktı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan pideci U.T. ile M.A.Ç. yaralandı.

4 kişi gözaltına alındı

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA'ya göre polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.