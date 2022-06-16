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    Samsun'da pidecide bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Samsun'da bir pide salonunda meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
    • 16.06.2022 - 19:03
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    Samsun'da pidecide bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'ndeki bir pide salonunda pideciye dışardan gelen 4 kişi ile pideci U.T. arasında kavga çıktı.

    Bıçaklı saldırıya uğrayan pideci U.T. ile M.A.Ç. yaralandı.

    4 kişi gözaltına alındı

    Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İHA'ya göre polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Samsun da pidecide bıçaklı kavga: 2 yaralı #1


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