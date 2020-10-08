Samsun'da pitbull cinsi köpekler, 11 yaşındaki Tuğba'ya saldırdı

Pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'nde arkadaşları ile oyun oynayan 11 yaşındaki Tuğba Kaplan, parkın yanındaki bahçede bulunan köpekleri sevmek istedi.

PİTBULL DEHŞETİ YAŞADI

Evin bahçesinde bağlı olmadığı ileri sürülen 3 adet pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan, çevredekilerin yardımı üzerine ölümden kurtuldu.

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HASTANELİK OLDU

Kanlar içinde kalan kız çocuğu Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tomografisi çekilip müdahalesi yapılan Tuğba Kaplan, daha sonra yine ambulansla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

"SÜRÜKLEYEREK İÇERİ ÇEKTİLER"

Yaşadığı dehşeti anlatan Tuğba Kaplan, arkadaşları ile parka gittiğini, arkadaşının köpekleri sevmek için yanına gidip kapıyı açınca köpeklerin kendisini ısırmaya başladığını ve sürükleyerek içeri çektiğini söyledi.

"ŞEHRİN MERKEZİNDE PİTBULL BESLİYORLAR"

Tuğba Kaplan'ın babası Metin Kaplan ise "Çocuklar parka gidiyorlar. Parka giderlerken kapıyı açıyorlar. Köpek gelip bunları ısırıyor. Şehrin merkezinde bunları besliyor. Yazık günah değil mi? Şikayetçiyim." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.