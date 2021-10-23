Arif Sehri, işe giderken tasmasız bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Sehri’nin saldırıda kopan burnunun yerine 5 buçuk saatlik ameliyat ile yama yapıldı.

Samsun’da, işe gitmek için evden çıkan Azerbaycan uyruklu Arif Şehri ile eşi Fardina Sehri, bir otomobilden tasmasız pitbull cinsi köpek çıktığını gördü.

Fardina Sehri köpekten korkunca, Arif Sehri araya girdi. Pitbull sahibinin "Korkma bir şey yapmaz" demesi üzerine Arif Sehri, köpeğin sahibine güvenerek rahat hareket etti.

O sırada köpek Arif Sehri'ye saldırarak burnundan parçalar koparttı.

Olayın ardından Arif Sehri, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Umut Tuncel’e giderek estetik ameliyatı oldu.

Pitbull saldırısından sonra kopan burna, 5 buçuk saat süren ameliyat ile yama yapıldı.

“BURNUN 3’TE BİRİNİ İÇEREN DERİ VE DERİ ALTINDA DOKU KAYBI TEŞHİS ETTİK”

Dokunun iyileşmesinin 1 sene sürebileceğini belirten Doç. Dr. Umut Tuncel, ameliyata ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Hastamız 1 hafta önce burnunda doku kaybı ile bize geldi. Bir köpek saldırısına maruz kalmış. Yaptığımız muayenede burnunun 3'te 1'ini içeren deri ve deri altında doku kaybı teşhis ettik. Aynı zamanda bu bölgedeki kıkırdaklardan birinin üstü açık durumdaydı.





Hem hastanın yaşı itibariyle hem de bundan sonra muhtemel bir operasyon ihtimaline karşı, açıkta olan kıkırdağın üzerinin örtülmesi gibi birden fazla değişkeni düşündük ve hastamıza en uygun yöntemi kendisine anlattık. O da kabul edince ameliyatını gerçekleştirdik.”

Samsun’da, pitbull saldırısında kopan burnuna yama yapıldı VİDEO



“1 SENELİK SÜREÇ ALACAK”

Operasyon sonrasında hastalarının burnuna burun ucu ve sırtından transfer ettikleri dokunun hızla uyum sağladığını ifade eden Doç. Dr. Tunçel, "Plastik cerrahi açısından baktığımızda birinci amacımız, dokunun bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bir an önce yaranın kapatılması, olası daha ileri bir doku kaybının önlenmesidir. Bu, 1 senelik bir süreç alacak. Yara iyileşmesi devam edecek. 1 sene geçtikten sonra eğer gerekirse görüntüye yönelik ekstra bir işlem daha planlanabilir." diye konuştu.

“BİR ANDA BURNUMU KOPARTTI”

Olayın hala etkisinde olan Arif Sehri ise şu sözleri kaydetti:

“Biz evden çıkarken yanımıza bir araba geldi. Arabanın içinde bir köpek vardı. Benim eşim köpeklerden korkuyor. Köpeği görünce korkup bir anda kaçtı. Ben de köpeğin ona doğru saldıracağını görünce araya girdim. Köpek bana yaklaşırken köpeğin sahibi de yanımıza geldi. 'Korkma bir şey yapmaz' dedi. Ben de ona güvendim. Ancak dediği gibi olmadı. Köpek bana doğru atlayınca ben de yere eğildim. Bir anda burnumu koparttı. Ondan sonra ambulans çağırdık. Polis de geldi. Burnumdan kopan parçaların nerede olduğunu sordular. O zaman köpeğin burnumu ısırarak koparttığını anladım.

“PSİKOLOJİK AÇIDAN İYİ HİSSETMİYORUM”

Ameliyat oldum. Henüz iyileşme sürecim tamamlanmadı. Şu anda hala bandajlarım olduğu için burnum iyi gözükmüyor. Biliyorsunuz, insanın burnunun bir parçası olmazsa kötü gözüküyor. Biz de genciz ve üstelik eşimle yeni evlendik. Şu an kendimi psikolojik açıdan iyi hissetmiyorum. Belki de ömür boyu böyle yaşamak zorunda kalacağım, nasıl olur bilmiyorum. Dava açtım. Şu anda adli sürecin başlamasını bekliyorum ama sağlığım daha önemli."