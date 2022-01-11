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    Samsun'da polis eşini öldüren kadının cezası belli oldu

    Tartıştığı özel harekat polisi eşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kadına, 20 yıl hapis cezası verildi.
    • AA
    • 11.01.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 17:01
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    Samsun'da polis eşini öldüren kadının cezası belli oldu

    Samsun'da 15 Temmuz 2021'de 5 katlı binanın birinci katında oturan özel harekat polisi Emrullah Çitil (32), eşi Yasemin Çitil ile arasında çıkan kavga sırasında beylik tabancasıyla 3 el ateş edilerek vurulmuştu.

    Evin balkonundan kaldırıma düşen Emrullah Çitil, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

    Gözaltına alınırken “Ölmedi mi o daha?” diye bağırması kameralara yansıyan kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

    KARAR ÇIKTI

    Yasemin Çitil’in yargılandığı davada karar çıktı.

    Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yasemin Çitil ile tarafların yakınları ve avukatları katıldı.

    Sanık Çitil'in “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşma, basına kapalı gerçekleştirildi.

    Samsun da polis eşini öldüren kadının cezası belli oldu #1

    “SİZ DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİN MERHAMET VE AFFINA SIĞINIYORUM”

    Mahkeme heyetine savunma yapan Yasemin Çitil, “Kimse bu durumda olmak istemez. Eşim o gün silah çıkarmasaydı ve bizi öldüreceğine emin olmasaydım yine dayak yemeye razı olurdum. Beraatimi talep ediyorum. Çok pişmanım. Keşke ben ölseydim de çocuğumdan ayrı her gün ölüp ölüp dirilmeseydim. Siz değerli büyüklerimin merhamet ve affına sığınıyorum.” ifadelerini kullandı.

    Samsun da polis eşini öldüren kadının cezası belli oldu #2

    20 YIL HAPİS CEZASI ALDI

    Çitil'in avukatı Esmanur Çakmak ise olay sırasında kendine yönelik şiddeti bertaraf etmek amacıyla eylemi gerçekleştiren müvekkiline ceza verilmesinin mümkün olmadığını savunarak, uzun süre tutuklu bulunan Çitil'in beraat ve tahliyesini talep etti.

    Haksız tahrik indirimi uygulayarak Çitil'i “kasten öldürme” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

    Samsun da polis eşini öldüren kadının cezası belli oldu #3

    Samsun da polis eşini öldüren kadının cezası belli oldu #4

    Samsun da polis eşini öldüren kadının cezası belli oldu #5


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