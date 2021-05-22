Samsun'da polis kılığında gelip, işkence yaptılar

Polis yeleği giyip evine gittikleri kişiye 2,5 saat boyunca işkence yapıp hastanelik ettikleri iddia edilen 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Canik ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 43 yaşındaki Abdullah Uzun'un Soğuksu Mahallesi'ndeki evine gelen ve üzerinde polis yeleği bulunan şahıslar evin kapısını açtırıp içeri girerek 2.5 saat boyunca Uzun’a işkence yapıp, hastanelik etti.

Saldırganların çıplak görüntüsünü çekip bir boş senet ile bir de 85 bin liralık senet imzalattığı Abdullah Uzun, kanlar içinde kaldı.

SOL KOLU KIRILDI

Korkusundan Samsun merkezdeki hastanelere gidemeyen Uzun, Asarcık ilçesine giderek burada Asarcık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sol kolu kırılan Abdullah Uzun, polise şikayette bulundu.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili Abdullah Uzun'un bacanağı olan M.U. ve kardeşi A.U. ve F.U. ile M.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

3 KARDEŞ TUTUKLANDI

Irmak Polis Merkezine teslim edilen 3'ü kardeş 4 şüpheli, sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.U., A.U. ve F.U. kardeşler mahkemece tutuklanarak, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilerken, M.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.