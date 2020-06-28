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    Samsunda pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü

    Canik ilçesinde bir vatandaş pompalı tüfekle saldırıya uğradı. hastaneye kaldırılan vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 28.06.2020 - 07:49
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    Samsunda pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü #1

    Olay, Samsun'un Yavuzselim Mahalles'inde meydana geldi.

    Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan Caner Taşdöven  3 yerinden vurularak ağır yaralandı.

    Özel araçla özel bir hastaneye kaldırılan Caner Taşdöven ameliyata alındı.

    YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Yaralı genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsunda pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü #2

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