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- Samsunda pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
Samsunda pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
Canik ilçesinde bir vatandaş pompalı tüfekle saldırıya uğradı. hastaneye kaldırılan vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- İHA
- 28.06.2020 - 07:49
Olay, Samsun'un Yavuzselim Mahalles'inde meydana geldi.
Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan Caner Taşdöven 3 yerinden vurularak ağır yaralandı.
Özel araçla özel bir hastaneye kaldırılan Caner Taşdöven ameliyata alındı.
YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralı genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.