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    Samsun'da resim öğretmeni, arkadaşının evinde ölü bulundu

    Samsun’da resim öğretmenliği yapan Kübra B., misafir olarak gittiği evde doğal gaz borusuna çarşafla asılı halde bulundu. Kübra öğretmenin ölüm nedeni araştırılıyor.
    • DHA
    • 28.10.2020 - 18:54
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    Samsun'da resim öğretmeni, arkadaşının evinde ölü bulundu

     

    Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde resim öğretmeni Kübra B. (25), misafir olarak arkadaşı M.Y.’nin evine gitti.

    Bir süre sonra eve gelen M.Y., arkadaşını odada doğal gaz borusuna çarşafla asılı halde buldu.

    ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    M.Y., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından öğretmenin cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İntihar ettiği değerlendirilen öğretmenin ölüm nedeni araştırılıyor.

    Samsun da resim öğretmeni, arkadaşının evinde ölü bulundu #1

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