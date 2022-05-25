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    Samsun’da Rus yapımı roket motoru bulundu

    19 Mayıs ilçesi açıklarında bulunan Rusya'ya ait güdümlü mermi roket motoru imha edilmek üzere PAMİT ekiplerince bulunduğu yerden alındı.
    • 25.05.2022 - 19:28
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 19:31
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    Samsun’da Rus yapımı roket motoru bulundu

    Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Türkiye kıyılarına kadar ulaşmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz aylarda Odessa açıklarından İstanbul Boğazı çevresine kadar sürüklenen mayınlar büyük tedirginliğe neden olmuştu.

    Bu kez telaşa neden olan olay Samsun'da yaşandı.

    Rus roket motoru bulundu

    Samsun’un 19 Mayıs ilçesi açıklarında, patlayıcı ihtiva etmeyen güdümlü mermi roket motoru bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Dereköy Mahallesi’nde denizde şüpheli bir cismin olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

    Samsun’da Rus yapımı roket motoru bulundu VİDEO

    Samsun’da Rus yapımı roket motoru bulundu #1

    İmha edilecek

    Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yaptıkları kontrolde cismin Rus menşeli, güdümlü mermi roket motoru olduğunu ve patlayıcı ihtiva etmediğini belirledi.

    AA'nın aktardığına göre teçhizatın Samsun İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak imha edileceği öğrenildi.

    Samsun’da Rus yapımı roket motoru bulundu #2

    Samsun’da Rus yapımı roket motoru bulundu #3


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