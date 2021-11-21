Samsun'da saat sordukları genci bıçakladılar

Bankta oturan Suriyeli gence saatin kaç olduğunu soran tanımadığı şahıslar, genci bıçaklayıp kaçtılar. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, gencin tedavisi sürüyor.

Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Pazarı önünde Suriye uyruklu 22 yaşındaki Imad A. bankta otururken yanına gelen tanımadığı 4-5 kişi kendisine saatin kaç olduğunu sordu.

Cep telefonundan bakarak saatin kaç olduğunu söyleyen Imad A.’ya yumruk ve bıçakla saldıran saldırganlar kaçtılar.

3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Sırtından, sol kolundan ve sol bacağından bıçakla yaralanan Suriyeli genç, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 GÖZALTI

Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.





















