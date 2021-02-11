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    Samsun'da, 'sadece baklava yedim' diyen hırsızın foyasını kameralar ortaya çıkardı

    Gece yarısı girdiği pastaneden para ve cep telefonu çalan, ancak 'baklava yemek için pastaneye girdiğini ve yedikten sonra gittiğini' ileri süren zanlının oyununu güvenlik kameraları bozdu.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 18:06
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 18:30
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    Samsun'da, 'sadece baklava yedim' diyen hırsızın foyasını kameralar ortaya çıkardı

    Samsun'un İlkadım ilçesinin Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan bir pastanede 5 gün önce gece yarısı meydana gelen olayda, 2 hırsız yazarkasadan para ve cep telefonu çaldı. Hırsızlardan biri, pastaneden ayrılırken baklava yemeyi de ihmal etmedi. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi.

    ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Gazi Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili 18 yaşındaki B.K. ile 17 yaşındaki E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edinilen E.Ç. dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Samsun'da, 'sadece baklava yedim' diyen hırsızın foyasını kameralar ortaya çıkardı VİDEO

    Samsun da, sadece baklava yedim diyen hırsızın foyasını kameralar ortaya çıkardı #1

    GÜVENLİK KAMERALARI YAKALADI

    Polisteki sorgusu tamamlanan B.K. ise Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

    B.K. olay gecesi alkollü olduğunu, canı çektiği için pastaneye gidip baklava yedikten sonra başka bir şey çalmadan ayrıldığını savundu. Ancak pastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında B.K. ile E.Ç.'nin yazarkasadan para ve cep telefonunu çaldıkları ortaya çıktı.

    Samsun da, sadece baklava yedim diyen hırsızın foyasını kameralar ortaya çıkardı #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Güvenlik kamerası kayıtları B.K.'nin baklava yedikten sonra gittikleri iddiasını çürüttü. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

    Samsun da, sadece baklava yedim diyen hırsızın foyasını kameralar ortaya çıkardı #3

    Samsun da, sadece baklava yedim diyen hırsızın foyasını kameralar ortaya çıkardı #4

    Samsun da, sadece baklava yedim diyen hırsızın foyasını kameralar ortaya çıkardı #5

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