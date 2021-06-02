Euro
10.516
1.03%
Dolar
8.6147
1.12%
Altın
526.9
1.22%
Borsa
1.433
0.09%
Bitcoin
324.900
3.74%
EXEN Coin
32.95
-1.58%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Samsun’da sağanak yağış: Sokaklar sular altında kaldı

    Sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeni ile sokaklar sular altında kaldı. Rögar kapakları tıkandı, kanalizasyonlar taştı.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun’da sağanak yağış: Sokaklar sular altında kaldı

    Samsun’da sabah saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

    Şehir merkezinde ve ana arterler göle döndü, araçlar da suda sürüklendi.

    Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde çamur ve su birikintileri oluştu.

    Bulvarlar ve bazı ana caddelerde kanalizasyonlarda taşmalar meydana geldi.

    ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

    Yolda kalan bazı araçların kurtarılmasında, vatandaşlar seferber oldu.

    Yağmur sonrası tıkanan rögarların açılması ve suların tahliyesi için belediye ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı.

    Samsun’da sağanak yağış: Sokaklar sular altında kaldı VİDEO

    ANİ SEL VE BASKIN UYARISI YAPILDI

    Meteoroloji 10’uncu Bölge Müdürlüğü, Samsun ve çevresinde gök gürültülü sağanağın devam edeceğini belirtti.

    Ani su ve sel baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

    Samsun’da sağanak yağış: Sokaklar sular altında kaldı #1

    Samsun’da sağanak yağış: Sokaklar sular altında kaldı #2

    Samsun’da sağanak yağış: Sokaklar sular altında kaldı #3

    Samsun’da sağanak yağış: Sokaklar sular altında kaldı #4

    Samsun’da sağanak yağış: Sokaklar sular altında kaldı #5

    Samsun’da sağanak yağış: Sokaklar sular altında kaldı #6

    Samsun’da sağanak yağış: Sokaklar sular altında kaldı #7

    Samsun’da sağanak yağış: Sokaklar sular altında kaldı #8

    Samsun’da sağanak yağış: Sokaklar sular altında kaldı #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir