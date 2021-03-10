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- Samsun'da sağlık çalışanına saldıran kız tutuklandı
Samsun'da sağlık çalışanına saldıran kız tutuklandı
- İHA
- 10.03.2021 - 13:30
- Güncelleme : 10.03.2021 - 13:58
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, acil servis görevlisi Nurhan Y., hasta yakını 17 yaşındaki E.Ç. adlı kızın saldırısına uğradı.
Nurhan Y. gözüne su şişesi ve yumruklarla vurularak yaralandı.
Yaralanan kadın, görev yaptığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.
Saldırgan E.Ç. ise hastane polisi tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
RAPOR VERİLDİ
Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, darbedilen sağlık çalışanı Nurhan Y.’nin tedavisi yapılıp 3 gün iş göremez raporu verildi.
Sağlık çalışanına saldırdı VİDEO
Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan E.Ç., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
Çocuk Savcısına ifade veren E.Ç. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan E.Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.