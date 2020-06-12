Samsun'da, sağlık çalışanını taciz eden şahıs tutuklandı

Samsun'da, sağlık çalışanını taciz eden şahıs tutuklandı

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Kendisini hastaneye götüren 112 sağlık personeline ambulans içinde elle tacizde bulunan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde, bir parkta alkol komasına giren İ.G., ambulans ile hastaneye götürüldüğü sırada, 29 yaşındaki sğalık çalışanını elle taciz etti.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yaşanan olayın ardından ise sağlık görevlisi, şahıstan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan İ.G., Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan İ.G., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcıya ifade veren İ.G. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye de ifade veren İ.G., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.