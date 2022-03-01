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    Samsun'da saha istif makinesinin ezdiği şahıs hayatını kaybetti

    Samsunport Limanı sahasında istif makinesi, saha puantörünün üstünden geçti. Genç adam olay anında can verirken, makine operatörü gözaltına alındı.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 11:32
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    Samsun'da saha istif makinesinin ezdiği şahıs hayatını kaybetti

    Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan, Samsunport Limanı sahasında yaşanan feci kaza duyanları ürküttü.

    Edinilen bilgiye göre, operatör Şevket Gürel (50) idaresindeki konteyner saha istif makinesi, çalışma sırasında saha puantörü Soner Şimşek’in (33) üzerinden geçti.

    BİR CİSMİN EZİLDİĞİ FARK EDİLDİ

    İş makinesinin bir cismin üzerinden geçtiğini fark eden liman çalışanları çevreyi kontrol etti. Makinenin geçtiği yerde hareketsiz yatan kişiyi gören çalışanlar, ekiplere ihbarda bulundu.

    MAKİNENİN ALTINDA CAN VERDİ

    Yapılan kontrollerde, Soner Şimşek’in olay yerinde can verdiği tespit edildi. Soner Şimşek’in cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    OPERATÖR GÖZALTINDA

    Olayla ilgili operatör Şevket Gürel, polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

    Samsun da saha istif makinesinin ezdiği şahıs hayatını kaybetti #1


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