Samsun’da sahile iskelet vurdu

Sahilde yürüyüş yapan insanlar tarafından kıyıya vurmuş insan iskeleti bulundu.

Samsun’un Terme ilçesi Sancaklı Mahallesi’nde kumsalda yürüyüş yapmakta olan bir vatandaş üzeri yosun bağlamış insan iskeletiyle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerinin bölgede olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kimliği belirlenmek üzere yarım haldeki insan iskeleti otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



