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    Samsun’da sahte ehliyet operasyonu: 4 gözaltı

    Sahte Gürcistan ehliyeti ile ilgili jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 17:20
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    Samsun’da sahte ehliyet operasyonu: 4 gözaltı

    Samsun’un Atakum ilçesinde Türkiye’den ehliyet alamayanlara sahte Gürcistan ehliyeti ilam ve temin edilmesiyle ilgili Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri takip ve çalışma başladı.

    SAHTE EHLİYET TEMİNİNE OPERASYON

    Jandarma ekipleri 19 kişiye sahte ehliyet verildiğini ortaya çıkardı.

    Olayla ilgili sahte ehliyet teminine aracı oldukları ileri sürülen L.A., K.Ö., F.D. ve Y.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Samsun'da sahte Gürcistan ehliyeti operasyonu VİDEO

    1 TUTUKLAMA

    Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.
    Öte yandan, söz konusu sahte ehliyetle ilgili bir kişinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

    Samsun’da sahte ehliyet operasyonu: 4 gözaltı #1

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    Samsun’da sahte ehliyet operasyonu: 4 gözaltı #3

    Samsun’da sahte ehliyet operasyonu: 4 gözaltı #4

    Samsun’da sahte ehliyet operasyonu: 4 gözaltı #5

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