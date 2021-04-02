Samsun’da sahte ehliyet operasyonu: 4 gözaltı

Sahte Gürcistan ehliyeti ile ilgili jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Samsun’un Atakum ilçesinde Türkiye’den ehliyet alamayanlara sahte Gürcistan ehliyeti ilam ve temin edilmesiyle ilgili Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri takip ve çalışma başladı.

SAHTE EHLİYET TEMİNİNE OPERASYON

Jandarma ekipleri 19 kişiye sahte ehliyet verildiğini ortaya çıkardı.

Olayla ilgili sahte ehliyet teminine aracı oldukları ileri sürülen L.A., K.Ö., F.D. ve Y.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da sahte Gürcistan ehliyeti operasyonu VİDEO

1 TUTUKLAMA

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, söz konusu sahte ehliyetle ilgili bir kişinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

















