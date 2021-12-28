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    Samsun’da sahte içki operasyonları: 5 gözaltı

    Samsun’un üç ilçesinde yapılan sahte içki operasyonlarında toplam 70 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirilerek 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 20:03
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    Samsun’da sahte içki operasyonları: 5 gözaltı

    Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde operasyonlarda düğmeye basıldı.

    20 Aralık günü İlkadım ilçesinde bir şüpheli şahsın iş yerinde, 27 Aralık günü Çarşamba ilçesinde iki şüpheli şahsın evinde, 28 Aralık günü Terme ilçesinde bir şüpheli şahsın evinin alt katındaki kapalı bakkal dükkanında ve yine Terme ilçesinde bir şüpheli şahsın berber dükkanında yapılan aramalarda toplam 70 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonlar sonucu 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    Samsun’da sahte içki operasyonları: 5 gözaltı #1

    Samsun’da sahte içki operasyonları: 5 gözaltı #2

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