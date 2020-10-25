Samsun'da sahte içkiden ölüm

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sahte içki içtikten sonra fenalaşan Özcan Akdoğan, 3 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Kumköy Mahallesi’nde, iddiaya göre geçen perşembe günü sahte içki içen Özcan Akdoğan(41), aniden fenalaştı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Akdoğan, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Sabaha karşı durumu ağırlaşan Akdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

SAHTE İÇKİ SATAN BÜFECİ GÖZALTINDA

Akdoğan'ın sahte içkiyi aldığı ileri sürülen büfenin sahibi K.G. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.