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    Samsun'da sahte içkiden ölüm

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sahte içki içtikten sonra fenalaşan Özcan Akdoğan, 3 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 25.10.2020 - 02:18
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    Samsun'da sahte içkiden ölüm

     

    Samsun'un Çarşamba ilçesi Kumköy Mahallesi’nde, iddiaya göre geçen perşembe günü sahte içki içen Özcan Akdoğan(41), aniden fenalaştı.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Akdoğan, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Sabaha karşı durumu ağırlaşan Akdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    SAHTE İÇKİ SATAN BÜFECİ GÖZALTINDA

    Akdoğan'ın sahte içkiyi aldığı ileri sürülen büfenin sahibi K.G. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Samsun da sahte içkiden ölüm #1

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