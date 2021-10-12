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- Samsun'da sahte savcı 46 bin lirasını aldı
Samsun'da sahte savcı 46 bin lirasını aldı
Telefonda kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı tarafından 46 bin lirası alınan kişi, şikayette bulundu.
- İHA
- 12.10.2021 - 08:54
- Güncelleme : 12.10.2021 - 09:36
Samsun’un Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi'nde kimliği belirsiz dolandırıcı, telefonla aradığı Hasan E.'ye kendisini savcı olarak tanıttı.
Dolandırıcı, FETÖ ile bağlantılı şahısların banka hesabını ele geçirdiğini ve bu şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenleyeceklerini söyleyerek Hasan E.’yi korkutup, kandırdı.
46 BİN LİRA İLE ORTADAN KAYBOLDU
Hasan E.'den 46 bin lira para alan dolandırıcı kayıplara karışırken, daha sonra dolandırıldığını anlayan Hasan E. polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.