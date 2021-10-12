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Samsun'da sahte savcı 46 bin lirasını aldı

Samsun'da sahte savcı 46 bin lirasını aldı

Telefonda kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı tarafından 46 bin lirası alınan kişi, şikayette bulundu.