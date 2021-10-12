Euro
10.404
0.06%
Dolar
9.0031
0.02%
Altın
510.54
0.55%
Borsa
1.417
0.07%
Bitcoin
516.579
2.24%
EXEN Coin
22.32
1.45%
23ºC
İstanbul
Hafif yağmur 23 C

    Samsun'da sahte savcı 46 bin lirasını aldı

    Telefonda kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı tarafından 46 bin lirası alınan kişi, şikayette bulundu.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 09:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da sahte savcı 46 bin lirasını aldı

    Samsun’un Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi'nde kimliği belirsiz dolandırıcı, telefonla aradığı Hasan E.'ye kendisini savcı olarak tanıttı.

    Dolandırıcı, FETÖ ile bağlantılı şahısların banka hesabını ele geçirdiğini ve bu şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenleyeceklerini söyleyerek Hasan E.’yi korkutup, kandırdı.

    46 BİN LİRA İLE ORTADAN KAYBOLDU

    Hasan E.'den 46 bin lira para alan dolandırıcı kayıplara karışırken, daha sonra dolandırıldığını anlayan Hasan E. polise şikayette bulundu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir