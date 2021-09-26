Samsun'da saldırıya uğrayan adamın yakını sağlıkçılara tepki gösterdi

Balıkçı kulübesinde saldırıya uğrayan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken, yaralının yakını sedyenin hızlı sürülmesi için tepki gösterdi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kendisine ait balıkçı kulübesinde kalan 3 çocuk babası 56 yaşındaki V.K., B.Ş.'nin pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğradı.

Kafasından vurulan V.K., ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK EKİPLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

20 kilometre uzaklıktaki yaralıyı hastaneye yetiştiren sağlık ekibi, yaralının kafasındaki yaraya sargı bezini bastırıp tampon yaparak kanamasını durdurmaya çalışırken, yaralının genç bir yakınının tepkisi ile karşılaştı.

"Abi koşsana abi koşsana" diyen şahıs, "Hızlı gitsene" diye sedyeye müdahale ederek hızlı bir şekilde taşımaya çalıştı.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Sağlık personeli ise işlerine karışmaması için gence tepki gösterdi.

Öfkeli genç daha sonra da kendisini görüntüleyen basın mensubuna saldırmak isterkern yakınları ve polisin araya girmesiyle dışarı çıkartıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen V.K. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

